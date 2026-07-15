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Sinop'ta Çift Gökkuşağı Gökyüzünü Süsledi

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Sinop'un Türkeli ilçesinde sağanak yağışın ardından gökyüzünde oluşan çift gökkuşağı, vatandaşların ilgisini çekti. Karadeniz kıyısından ormanlık alanlara uzanan gökkuşakları dron ile görüntülendi.

(SİNOP) - Haber: Mustafa USTA

Sinop'un Türkeli ilçesinde sağanak yağışın ardından gökyüzünde oluşan çift gökkuşağı, vatandaşların ilgisini çekti. Karadeniz'in mavisi ile yeşil doğanın birleştiği ilçede ortaya çıkan manzara, dron ile havadan görüntülendi.

Türkeli ilçesinde etkisini gösteren sağanak yağışın ardından hava açarken, gökyüzünde aynı anda iki gökkuşağı belirdi. Karadeniz kıyısından yükselerek ormanlık alanlara kadar uzanan gökkuşakları, ilçenin birçok noktasından net şekilde görüldü.

Kaynak: ANKA
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