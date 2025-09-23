Sinop'ta 'Peygamberimiz ve Aile' Konferansı Düzenlendi

Sinop İl Müftüsü Paşa Bektaş, Ayancık ilçesinde "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans verdi.

Ayancık İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen program, Ayancık Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. İl Müftüsü Bektaş, konuşmasında Hazreti Muhammed'in(Sallallahu aleyhi ve sellem) aile hayatındaki örnek tutumlarını ve günümüze ışık tutacak yönlerini katılımcılarla paylaştı. Bektaş, güçlü bir toplumun temellerinin aile kurumundan geçtiğini belirterek, Hazreti Peygamber'in aile içindeki hoşgörüsünün ve sevgisinin Müslümanlara örnek olması gerektiğini vurguladı.

Programa; Ayancık Meslek Yüksekokulu Müdürü Şemseddin Uluçam, Ayancık İlçe Müftüsü Feyzullah Çalışkan, Milli Eğitim Şube Müdürü Mirac Çetinkaya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatma Demir, İmam Hatip Müdürü Müjdat Kızıloğlu'nun yanı sıra çok sayıda din görevlisi, öğrenci ve vatandaş katıldı. - SİNOP