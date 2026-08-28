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Gerze'de Osmanlı Kostümlü Mehter Marşı Yürüyüşü

Gerze'de Osmanlı Kostümlü Mehter Marşı Yürüyüşü
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Sinop’un Gerze ilçesinde padişah kostümü giyen iki kişinin Mehter Marşı eşliğinde caddelerde yürümesi, vatandaşların ilgisini çekti.

Sinop'un Gerze ilçesinde padişah kostümü giyen iki kişinin Mehter Marşı eşliğinde caddelerde yürümesi, vatandaşların ilgisini çekti.

Sinop'un Gerze ilçesinde Osmanlı dönemini yansıtan padişah kostümleri giyen iki kişinin Mehter Marşı eşliğinde gerçekleştirdiği yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu.

Akşam saatlerinde ilçe merkezinde ortaya çıkan iki kişi, ses sistemli bir araçtan yükselen Mehter Marşı eşliğinde caddelerde yürüdü. Geleneksel kavukları ve işlemeli kaftanlarıyla ritme uygun şekilde ilerleyen ikiliyi görenler, dönüp bir daha baktı.

Yol kenarında oturan esnaf ve vatandaşların yanı sıra bölgeden geçen sürücüler de sıra dışı yürüyüşü şaşkınlıkla izledi. Herhangi bir resmi organizasyon kapsamında olmadığı öğrenilen yürüyüş, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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