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Sinop'ta özel bireyler el sanatlarıyla engelleri aşıyor

Sinop'ta özel bireyler el sanatlarıyla engelleri aşıyor
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Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ndeki özel bireylerin el emeği ürünlerini inceledi, atölye faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, özel bireylerin el sanatları atölyesinde ürettiği el emeği ürünleri yerinde inceledi.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ziyaret programında, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde kalan özel bireylerle bir araya gelindi. Ziyaret kapsamında, merkez bünyesinde faaliyet gösteren el işi ve el sanatları atölyesi gezildi.

Özel bireylerin büyük bir azim, emek ve özveriyle hazırladıkları birbirinden renkli el sanatı çalışmaları, takılar ve dekoratif ürünler tek tek incelendi. Yetkililer, el sanatları atölyesinde yürütülen eğitimler, rehabilitasyon süreçleri ve faaliyetler hakkında usta öğreticiler ile merkez yöneticilerinden detaylı bilgi aldı.

Özel bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak ve el becerilerini geliştirmek amacıyla yürütülen bu tür sanatsal faaliyetlerin önemine dikkat çekilen ziyarette, engelleri aşan azim ve üretkenliğin en güzel örneklerinin bu atölyede hayat bulduğu ifade edildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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