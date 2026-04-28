Sinop'ta özel bireylerden fide dikimi etkinliği

Sinop'ta özel bireyler, "Mutlu Şehrin Mutlu Çocukları" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte elleriyle fideleri toprakla buluşturdu.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sinop Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen, eğitmenliğini Mühendis Necat Demirbaş'ın yaptığı "Organik Tarım" kursu çerçevesinde, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Mutlu Şehrin Mutlu Çocukları ÇOGEP" projesi kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezi'nde fide dikimi etkinliği düzenlendi. Engelsiz Yaşam Merkezi bahçesinde bir araya gelen özel kursiyerler, teorik derslerde öğrendikleri bilgileri pratiğe dökme fırsatı buldu. Uzman eğitmenler eşliğinde fideleri toprakla buluşturan ve can sularını veren kursiyerler, tarımsal üretimin aşamalarını uygulamalı olarak deneyimledi. Etkinliğin, özel bireylerin sosyal hayata katılımını artırması ve mesleki gelişimlerine katkı sağlaması açısından önemli olduğu belirtildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı