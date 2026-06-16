Sinop'ta orman yangınlarıyla mücadele için kurumlar el ele verdi

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, orman yangınlarıyla mücadelede etkinliği artırmak amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) 74. Şube Müdürlüğü iş makinesi operatörlerine yönelik eğitim programı düzenlendi.

Gerçekleştirilen eğitimde, orman yangınlarına müdahale yöntemleri, iş makinelerinin yangın sahalarında güvenli ve etkili kullanımı ile acil durumlarda uygulanması gereken hareket tarzları hakkında bilgi verildi. Uzman personel tarafından verilen eğitimde, yangınla mücadelede kurumlar arası koordinasyonun önemi vurgulanırken, operatörlerin sahada karşılaşabilecekleri riskler ve alınması gereken güvenlik tedbirleri de ele alındı.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, eğitimlerin temel amacının orman yangınlarına karşı daha bilinçli, hızlı ve koordineli müdahale kapasitesini artırmak olduğunu belirtti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı