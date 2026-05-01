Sinop'ta okullar daha güvenli hale getiriliyor

Sinop Valiliği tarafından, İçişleri Bakanlığının çocuk ve eğitim güvenliğine ilişkin genelgesi doğrultusunda eğitim ortamlarının daha güvenli hale getirilmesine yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Vali Dr. Mustafa Özarslan başkanlığında rehber öğretmenler ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin katılımıyla değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda; akran zorbalığı, şiddet eğilimi ve sosyal uyum problemlerine yönelik rehberlik ve önleyici çalışmaların güçlendirilmesi ele alındı. Ayrıca erken uyarı mekanizmalarının etkinleştirilmesi, riskli davranışların zamanında tespit edilmesi ve dijital ortamda karşılaşılan tehditler ile siber zorbalığa karşı alınacak tedbirler değerlendirildi.

Psikososyal destek hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi ve rehber öğretmenlerin bu süreçteki rolünün artırılması da gündeme gelirken, aile-okul-kamu iş birliğinin güçlendirilmesi ve velilerin sürece aktif katılımının sağlanması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik güvenlik farkındalığının artırılması amacıyla yapılacak bilinçlendirme çalışmalarının yaygınlaştırılması kararlaştırılırken; öğrencilerde hoşgörü kültürünün geliştirilmesi, empati becerilerinin artırılması ve milli-manevi değerlere bağlı bireyler yetiştirilmesine yönelik faaliyetler de toplantının önemli başlıkları arasında yer aldı.

Ayrıca çocukların her türlü kötü alışkanlıktan ve olumsuz çevreden uzak tutulması amacıyla Valilik koordinasyonunda yürütülen projeler değerlendirilirken, yeni projelere ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı