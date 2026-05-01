Sinop'ta okullar daha güvenli hale getiriliyor

Sinop Valiliği tarafından, İçişleri Bakanlığının çocuk ve eğitim güvenliğine ilişkin genelgesi doğrultusunda eğitim ortamlarının daha güvenli hale getirilmesine yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Vali Dr. Mustafa Özarslan başkanlığında rehber öğretmenler ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin katılımıyla değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda; akran zorbalığı, şiddet eğilimi ve sosyal uyum problemlerine yönelik rehberlik ve önleyici çalışmaların güçlendirilmesi ele alındı. Ayrıca erken uyarı mekanizmalarının etkinleştirilmesi, riskli davranışların zamanında tespit edilmesi ve dijital ortamda karşılaşılan tehditler ile siber zorbalığa karşı alınacak tedbirler değerlendirildi.

Psikososyal destek hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi ve rehber öğretmenlerin bu süreçteki rolünün artırılması da gündeme gelirken, aile-okul-kamu iş birliğinin güçlendirilmesi ve velilerin sürece aktif katılımının sağlanması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik güvenlik farkındalığının artırılması amacıyla yapılacak bilinçlendirme çalışmalarının yaygınlaştırılması kararlaştırılırken; öğrencilerde hoşgörü kültürünün geliştirilmesi, empati becerilerinin artırılması ve milli-manevi değerlere bağlı bireyler yetiştirilmesine yönelik faaliyetler de toplantının önemli başlıkları arasında yer aldı.

Ayrıca çocukların her türlü kötü alışkanlıktan ve olumsuz çevreden uzak tutulması amacıyla Valilik koordinasyonunda yürütülen projeler değerlendirilirken, yeni projelere ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var

1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var
Mecidiyeköy'de büyük arbede! Erkan Baş da biber gazına maruz kaldı

Adres bu kez Taksim değil! TOMA'lı müdahalede Erkan Baş da hedef oldu
İran'dan dikkat çeken hamle: Yerin altına gömülü füzeleri çıkarıyorlar

Toprağa gömülü füzeler çıkıyor
Fener taraftarını kahreden anlar! Ağlaya ağlaya gitti

Taraftarın sevgilisi ağlaya ağlaya gitti
Yıllar sonra Ricardo Quaresma ile aynı pozu verdi! Herkes aynı yorumu yaptı

Yıllar sonra aynı pozu verdiler!

Galatasaray'dan Kim Min Jae ve Salih Özcan bombası

Fener taraftarının korktuğu başına geldi
Yakının ölüm haberi üzerine hastanede tabancayla ateş açtı, gözaltına alındı

Ölüm haberini alınca silahla ameliyathaneyi bastı
Fener taraftarını kahreden anlar! Ağlaya ağlaya gitti

Taraftarın sevgilisi ağlaya ağlaya gitti
Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta

Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta
Necati Arabacı'nın suç örgütüne operasyon! 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Cehennem Necati'ye bir şok daha! El konulan rakam dudak uçuklattı