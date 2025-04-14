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Sinop'ta Nisan Ayında Kar Yağışı Sürücüleri Şaşırttı

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Sinop'un yüksek kesimlerinde Nisan ayında etkili olan kar yağışı, kente kış manzarası sundu. Karayolları ekipleri, Dranaz Tüneli çevresindeki olumsuzlukları önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sinop ilkbaharda kışı yaşıyor

SİNOP - Sinop'un yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı kente beyaz gelinliğini yeniden giydirdi.

Mevsim normallerinin dışında gerçekleşen yağış, özellikle kentin İç Anadolu ile bağlantısını sağlayan önemli güzergahlardan biri olan Dranaz Tüneli çevresinde kısa sürede etkisini gösterdi. Kar yağışı sonrası, Karayolları ekipleri bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar ise Nisan ayında yağan kar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sürücüler kar manzarasıyla karşılaşırken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ayrıca yetkililer bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğü belirterek, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların zirai don riskine karşı önlem almalarını istedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU - Yerel
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