Haberler

Türkeli'de muhtarlar toplantısı

Türkeli'de muhtarlar toplantısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Türkeli ilçesinde muhtarlar toplantısında köylerin ihtiyaçları ve yerel yönetim hizmetleri ele alındı. Vali Mustafa Özarslan'ın başkanlığında yapılan toplantıda E-İmar ve E-Ruhsat programları hakkında bilgi verildi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda köylerin ihtiyaçları, devam eden çalışmalar ve yerel yönetim hizmetleri ele alındı.

Vali Mustafa Özarslan başkanlığında yapılan toplantıda, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl tarafından il genelinde yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Ayrıca yenilikçi yönetim uygulamaları kapsamında hayata geçirilen E-İmar ve E-Ruhsat programları hakkında muhtarlara detaylı sunum gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan yetkililer, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, köylerin ihtiyaçlarının hızlı ve etkin şekilde karşılanması için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Gerçekleştirilen toplantının, muhtarların taleplerinin doğrudan iletilmesi ve çözüm odaklı çalışmaların planlanması açısından verimli geçtiği ifade edildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
İran'dan Trump'ın 'Konuşabiliriz' talebine ilk tepki! Rest çektiler

İran'dan Trump'ın "Konuşabiliriz" talebine ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor

Yok böyle ciro! Tek başına Türk futboluyla yarışıyor
Türkiye-İspanya rüzgarına MSB de kayıtsız kalamadı

Türkiye-İspanya rüzgarına MSB de kayıtsız kalamadı
Melih Gökçek'ten bomba iddia: Deniz Baykal bana adaylık teklif etti

Gökçek'ten çok konuşulacak Baykal iddiası! Şahidi bile var
Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia

Netanyahu öldü mü? Bu haber doğruysa yer yerinden oynar
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor

Yok böyle ciro! Tek başına Türk futboluyla yarışıyor
Türkiye'nin altın merkezindeki soygunun büyüklüğü inanılmaz

Türkiye'nin altın merkezindeki soygunun büyüklüğü inanılmaz
İstanbul'daki konsere büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyeler içinde bitti

İstanbul konserine büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyede bitti