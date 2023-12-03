Sinop'ta Lastik Tamircileri Kışa Hazırlanıyor

Sinop'ta ticari araçlardan sonra kişiye özel otomobiller de kışa hazırlanmaya devam ederken, lastik tamircilerinde yoğunluk yaşanıyor.

1 Aralık itibarıyla ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği uygulaması başladı. Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu bulunurken, özel araçlarda bu zorunluluk bulunmuyor. Buna rağmen duyarlı vatandaşlar otomobillerini lastik tamircilerine getirerek kış lastiklerini taktırıp gerekli bakımları yaptırıyor.

Sinop Sanayi Sitesi'ndeki lastik tamircilerinde de yoğunluk yaşanıyor. Gelen otomobillerin lastikleri değiştiriliyor, ardından rot ve balans ayarları yapılıyor, hava ölçümleri ve motor yağı kontrol edilerek otomobiller zorlu kış günlerine hazır hale getiriliyor.

Lastik tamircisi Hasan Üçüncüoğlu, kış lastiklerinin eksiksiz takılmasına vurgu yaptığı açıklamasında, "Ulaştırma Bakanlığımızın belirlemiş olduğu kış lastiği uygulaması 1 Aralık itibarıyla başlamış oldu. Bakanlığımızın bunu yapmasındaki amaç, hem ölümcül kazalara sebebiyet vermemek veya maddi hasarlı kazalara sebebiyet vermemek için yol güvenliğini arttırmak ve güvenli bir şekilde seyahat etmek için uygulamış olduğu bir kanun. Kışa girilirken yapılması gerekenler; akülerimizin kontrolü, sileceklerimizin kontrolü, antifrizlerimizin kontrolünün yapılmasını önemsiyor müşterilerimize söylüyoruz. Kış lastiklerini iki tane takanlar oluyor, önlere ya da çekiş olan tekerlere takalım diye düşünüyorlar. Fakat otoriteler her zaman için dört lastiğin daha güvenli seyahat ettiğini ve yol tutuş sağladığını söylerler. Biz o yüzden her zaman için 4 lastiğin kış lastiği olarak takılmasının uygun olduğunu söylüyoruz" dedi.

Destekleyici ekipmanların önemine dikkat çeken Üçüncüoğlu, şunları söyledi: "Kış lastiği bazı coğrafyalar için yetersiz kalıyor. Böyle durumlarda mağdur olmamak için zincir, kar çorabı, palet gibi destekleyici ekipmanların da bulunması tabii ki iyidir."

Otomobil sürücüsü İlker Öncel, balık kamyonlarının sebep olduğu kaygan yollara da dikkat çekerek kış lastiklerinin önemini anlattı. Öncel, "Mevsimler değişti, biliyorsunuz. Kış lastiği takılması gerekiyor. Havalar yumuşak gitmesine rağmen geceleri çok soğuk oluyor. Yolda başımıza tehlikeler gelebiliyor. O yüzden biz de önlemimizi iyi havada hemen alıp yola o şekilde çıkalım istedik. Daha önce başımıza sorunlar geldi. Yollarımız gidişli gelişli virajlı. Sinop Ayancık yolunda hamsi araçları denizden gelen balıkları fabrikalara ulaştırmak için taşırken yağlı suları yollara akıyor. Bizim de başımıza öyle bir kaza geldi. Dikkatli olunması lazım, herkese kış lastiklerini taktırmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı. - SİNOP