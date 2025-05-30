Sinop'ta KYK Kız Yurdunda 113 Öğrenci Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Başvurdu

Sinop'ta KYK Kız Yurdunda 113 Öğrenci Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Başvurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sinop'ta KYK Kız Yurdunda 113 Öğrenci Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Başvurdu
Haber Videosu

Sinop Merkez KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda yemek sonrası rahatsızlanan 113 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tüm öğrenciler ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta KYK Kız Öğrenci Yurdunda kalan 113 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Sinop Merkez KYK Kız Öğrenci Yurdunda bazı öğrenciler, yemek yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Sinop Atatürk Devlet Hastanesine başvuran 113 öğrenci tedavi altına alındı.

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran öğrencilerin tamamının ayakta tedavileri yapılarak taburcu edildiği bildirildi.

Sinop Valiliğinden yapılan konuya ilişkin açıklamada da şunlar kaydedildi:

"Sinop Merkez KYK Kız Öğrenci Yurdunda zehirlenme şüphesi vakası yaşanmış olup, bulantı, karın ağrısı, hafif ateş ve kusma şikayetleri ile 113 öğrencimiz Sinop Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine başvurmuştur. Ayakta tedavileri yapılan tüm öğrencilerimiz taburcu edilmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Konu Valiliğimizce titizlikle takip edilmekte olup alınan su ve gıda numuneleri gerekli incelemeler için laboratuvara gönderilmiştir."

Kaynak: ANKA / Yerel
Rusya-Ukrayna barış masası yeniden İstanbul'da kuruluyor! Kremlin tarih verdi

Dünyanın gözünün çevrildiği barış masası İstanbul'da kuruluyor
İstanbul'da dev operasyon: 4,5 milyar TL'lik sahte döviz ele geçirildi

Jandarmanın el attığı her bavuldan balya balya para çıktı
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
Erdoğan'ın Galatasaray'ı kabul ettiği toplantıdaki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı

Dünkü görüşmedeki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı
Bella Hadid'i gören Ozan Tufan karısını bırakıp gitmiş

Bella Hadid'i görünce karısını bırakıp gitmiş
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu dünyaevine girdi

Kerem evlendi! İşte gözlerden uzak tuttuğu eşi
23 bin işçinin greve çıktığı İzmir'de kaos sürüyor

23 bin işçinin greve çıktığı şehirde kaos büyüyor
Cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönen aileye kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 3 yaralı

Cezaevi ziyaretinden dönen aileye kanlı pusu! Kurşun yağdırdılar
Metruk binada 3 insana ait kafatası ve kemikler bulundu

Metruk binadaki poşetleri açan hurdacılar hemen telefona sarıldı
Nurgül Yeşilçay'dan çok konuşulacak Cannes yorumu

Nurgül Yeşilçay'dan bomba Cannes yorumu
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.