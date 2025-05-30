Sinop'ta KYK Kız Yurdunda 113 Öğrenci Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Başvurdu

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta KYK Kız Öğrenci Yurdunda kalan 113 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Sinop Merkez KYK Kız Öğrenci Yurdunda bazı öğrenciler, yemek yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Sinop Atatürk Devlet Hastanesine başvuran 113 öğrenci tedavi altına alındı.

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran öğrencilerin tamamının ayakta tedavileri yapılarak taburcu edildiği bildirildi.

Sinop Valiliğinden yapılan konuya ilişkin açıklamada da şunlar kaydedildi:

"Sinop Merkez KYK Kız Öğrenci Yurdunda zehirlenme şüphesi vakası yaşanmış olup, bulantı, karın ağrısı, hafif ateş ve kusma şikayetleri ile 113 öğrencimiz Sinop Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine başvurmuştur. Ayakta tedavileri yapılan tüm öğrencilerimiz taburcu edilmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Konu Valiliğimizce titizlikle takip edilmekte olup alınan su ve gıda numuneleri gerekli incelemeler için laboratuvara gönderilmiştir."