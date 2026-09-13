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Sinop’ta Köy Yaşam Merkezi hizmete açıldı

Sinop’ta Köy Yaşam Merkezi hizmete açıldı
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Sinop’ta kırsal yaşamın güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen Köy Yaşam Merkezleri Projesi kapsamında yapımı tamamlanan Kozcuğaz Köy Yaşam Merkezi, düzenlenen törenle açıldı.

Sinop'ta kırsal yaşamın güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen Köy Yaşam Merkezleri Projesi kapsamında yapımı tamamlanan Kozcuğaz Köy Yaşam Merkezi, düzenlenen törenle açıldı.

"Köy Yaşam Merkezleri Projesi" kapsamında Kozcuğaz köyünde yapımı tamamlanan Köy Yaşam Merkezi hizmete girdi.

Programda konuşan Vali Mustafa Özarslan, köy yaşam merkezlerinin kırsaldaki sosyal hayatın güçlendirilmesine önemli katkı sunduğunu belirterek, "Köy Yaşam Merkezlerimiz, köylerimizin sosyal hayatına canlılık katacak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek önemli eserlerdir. Kozcuğaz Köy Yaşam Merkezi'nin köyümüze ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, siyasi parti temsilcileri, il protokolü, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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