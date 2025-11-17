Haberler

Sinop'ta Kayıp Engelli Genç Kız İçin Yardım Çağrısı

Sinop'un Eymür Köyü'nde 17 yaşındaki engelli Tuğba Okuyan'dan 15 Kasım'dan bu yana haber alınamıyor. Baba Mehmet Okuyan, yetkililerden yardım talep ediyor ve kızının bir an önce bulunmasını istiyor.

Haber : Mustafa Usta

(SİNOP) - Sinop'un Eymür Köyü'nde, 17 yaşındaki engelli Tuğba Okuyan'dan 15 Kasım'dan bu yana haber alınamıyor. Baba Mehmet Okuyan, "Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum. Bugünle birlikte 4 gün olacak. Aç mı kaldı, susuz mu, öldü mü, diri mi? Daha önce köyde bir çocuk daha kayboldu. Ne ölüsünü bulabildik ne de dirisini. Ben devletten yardım istiyorum" dedi.

Sinop'un Eymür Köyü'nde, 17 yaşındaki Tuğba Okuyan adlı genç kızdan 15 Kasım 2025 Cuma'dan bu yana haber alınamıyor.

Genç kızın babası Mehmet Okuyan, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, kızı Tuğba Okuyan'ın yüzde 50 engelli raporu bulunduğunu belirterek, yetkililerden yardım talep bekliyor.

"Ben kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum. Bugünle birlikte 4 gün olacak"

Kayıp genç kızın babası Mehmet Okuyan, şöyle konuştu.

"Kızımın adı Tuğba Okuyan. Cuma gününden beri yok. Aradık ama bulamadık. Nereye gittiğini, belirti olup yerini tespit edemedik. Bugünle birlikte 4 gün oluyor. 4 günden beri kızım yok. Sabah 10.00 gibi kızım gitti. Okulu ara tatildeydi o ara. Kabalı jandarmasına akşam namazı gibi haber vermiştim. Onlar gelip kızın kayıp olduğuna dair tutanak tuttu. 'Bu çocuk çıkmazsa kayıp olduğuna dair yarın yine bir tutanak tutarız' dedi. Tekrar jandarma üç kişiyle geldi, tutanak tuttuk, imzaladık gittiler. 'Biz seni arayacağız' dediler. Bugüne kadar geldik, öyle kaldık. Ben arıyorum 'Haber vereceğiz' diyorlar ama haber de vermiyorlar. Köyümüzün muhtarı var, köyümüzün halkı var, kimse demedi 'Toplanalım da arayalım' diye. Bu kız öldü mü, kaldı mı diye kimse sormadı. Şüphelendiğim tek bir kişi var. Kızımın telefonu kapalı. Ekiplere de söyledim bu durumu. Benim kızım engelli. Devlet tarafından yüzde 50 zihinsel hastalığı tanısı var. Bedeninde yok, kafasında var. Onun için de ilaç kullanıyor. İlaç kullanmadığı zaman dengesini kaybediyor. İlacı içtiği zaman dengesi yerine geliyor. 3 çocuğumun da bu şekilde hastalığı var. Ben kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum. Bugünle birlikte 4 gün olacak. Aç mı kaldı, susuz mu, öldü mü, diri mi? Daha önce köyde bir çocuk daha kayboldu. Ne ölüsünü bulabildik ne de dirisini. Ben devletten yardım istiyorum."

Kaynak: ANKA / Yerel
