Sinop'ta Karayolu Trafik Haftası Etkinlikleri

Sinop'ta Karayolu Trafik Haftası kapsamında öğrencilere uygulamalı eğitim verildi.

Sinop'ta Karayolu Trafik Haftası kapsamında trafik güvenliğine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla, ilkokul öğrencileri tarafından yürüyüş düzenlendi. Hükümet Meydanı'ndan Uğur Mumcu Meydanı'na protokol üyeleriyle birlikte yürüyen öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Eğitim sonrası konuşan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, sürücülerin trafik kurallarına uyması gerektiğini belirterek, "3 Mayıs ile 9 Mayıs arasını trafik haftası olarak kutluyoruz. Buradaki kutlamada temel amaç farkındalık oluşturmak. Kazalarda kaybettiklerimiz rakamdan ibaret değil. Bu rakamların arkasında büyük acılar, hüzünler ve travmalar var. Annemiz, babamız, kardeşlerimiz, büyüklerimiz, küçüklerimiz, dostlarımız var. Büyük acılar yaşıyoruz. Bu acıları yaşamamak için önlem almamız, tedbir almamız gerekiyor. İşte burada da şu anda çocuklarımızın daha küçük yaşlarda bu kurallara uymaları yönünde bir farkındalık oluşturmak, küçük yaşlarda onlardan kuralları içselleştirmesi amaçlı bu faaliyetleri yapıyoruz. Bugün de burada öğrencilerimizin katılımı ile güzel bir etkinlik yaptık. Ben inanıyorum ki, okullardaki teorik eğitimin yanı sıra, burada şu anda uyguladığımız pratiğe dayalı eğitim, onlarda kalıcı bir davranış değişikliğine neden olacaktır. Çocuklarımız, geleceğin büyükleri. Aynı zamanda evlerde de elçilerimiz. Büyüklerimize de bugün gittiklerinde bu kuralları hatırlatacaklar. 'Bir Kural Bir Ömür' diyoruz. Uyguladığımız bir kural, ömrümüzü uzatıyor ve sevdiklerimize ulaşmamızı sağlıyorlar. Sürücülerimizden isteğimiz, kurallara uysunlar" dedi.

Etkinliğe İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci ve öğrenciler katıldı.

Ayrıca Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla Sinop Uğur Mumcu Meydanı'nda motor sürücülerine reflektörlü yelek dağıtıldı. - SİNOP