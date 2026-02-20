Sinop'ta 'Kandil Alayı' yürüyüşü

Sinop'ta, Ramazan ayının gelişini müjdelemek ve bu kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen "Kandil Alayı" yürüyüşüne her yaştan vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Uğur Mumcu Meydanı'nda bir araya gelen kalabalık, ellerinde kandiller ve Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Atatürk Caddesi ve Sakarya Caddesi boyunca devam eden korteje, çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. Manevi bir atmosferde gerçekleşen yürüyüş, tarihi Alaaddin Camii'nin avlusunda sona erdi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı