Haberler

Sinop'ta "Kandil Alayı" yürüyüşü

Sinop'ta 'Kandil Alayı' yürüyüşü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta, Ramazan ayının gelişini müjdelemek ve bu kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen "Kandil Alayı" yürüyüşüne her yaştan vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Sinop'ta, Ramazan ayının gelişini müjdelemek ve bu kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen "Kandil Alayı" yürüyüşüne her yaştan vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Uğur Mumcu Meydanı'nda bir araya gelen kalabalık, ellerinde kandiller ve Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Atatürk Caddesi ve Sakarya Caddesi boyunca devam eden korteje, çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. Manevi bir atmosferde gerçekleşen yürüyüş, tarihi Alaaddin Camii'nin avlusunda sona erdi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı

Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...

Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...
Dünkü maçtan önce Fenerbahçe'de kaç futbolcunun oruçlu olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe'de dün kaç futbolcunun oruç tuttuğu ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor

Ünlü çiftten güzel haber: Aile genişliyor
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı
Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...

Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...
Para var huzur var dedirten görüntü! 44 milyon euroya mal edildi

Para var huzur var dedirten görüntü!
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler