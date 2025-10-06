Sinop'ta kadınlar Gazze için el ele

Sinop'ta AK Parti Kadın Kolları tarafından "Gazze için Sessiz Çığlık" etkinliği düzenlendi.

AK Parti Kadın Kolları'nın öncülüğünde düzenlenen "Gazze için Sessiz Çığlık" etkinliği, Türkiye genelinde 81 ilde aynı anda gerçekleştirildi. Etkinlikte kadınlar, Filistin halkına destek olmak ve Gazze'de yaşanan insani krizlere dikkat çekmek için sessiz bir protesto gerçekleştirdi. Sinop Uğur Mumcu Meydanı'nda yapılan organizasyonda kadınlar, ellerini kenetleyerek barış ve dayanışmayı simgeleyen "sessiz zincir" oluşturdu. AK Parti Sinop İl Kadın Kolları Başkanı Remziye Eda Özvin, yaptığı açıklamada, kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses vermek amacıyla bir araya geldiklerini ve bunu tüm dünyaya göstermek için meydanlarda bulunduklarını ifade etti. Özvin, "Bugün 81 ilde kurduğumuz bu zincir, Gazze'de evlatlarını kaybeden anne-babaların zinciridir Öksüz-yetim bırakılan çocukların zinciridir. İnsanlığını kaybetmeyen herkesin zinciridir. Bizler İstanbul'dan, Hakkari'den, Trabzon'dan, Erzurum'dan ve Türkiye'nin 81 ilinden dünyanın dört bir yanındaki kadınlara, kız kardeşlerimize sesleniyoruz: Barış kadınla mümkün! Barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda haydut İsrail'in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu'nu dünya öylece seyretti! Hamdolsun, Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil, 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı. Bizler de ablukayı delmek ve insanlık onurunu korumak için mücadele eden kahramanların ülkemize dönüşlerinde oradaydık. Bugün Türkiye'den tüm dünyaya tek bir şey söylüyoruz: Barış kadınla mümkündür. Slogan atmıyoruz; vicdanlarımızla haykırıyoruz. Çünkü bazı sessizlikler vardır ki, arşı yere indirir. ve bizim sessizliğimiz, Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır ve şimdi, sizleri de sessiz çığlık zincirimize davet ediyorum" dedi. - SİNOP