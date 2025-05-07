Sinop'ta Kaçak Alkol Operasyonu: 3 Gözaltı
Sinop'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 632,7 litre kaçak içki ve çok sayıda damıtma düzeneği ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Sinop'ta kaçak alkol operasyonu: 3 gözaltı
SİNOP - Sinop'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak alkol üretimi yapılan bir adrese baskın yapıldı. Operasyonda 632,7 litre kaçak içki ile birlikte çok sayıda damıtma düzeneği ve üretim malzemesi ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayancık ilçesinde kaçak içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen baskında, 632,7 litre kaçak içki, 141 litre etil alkol, 4 adet damıtma düzeneği, 2 mutfak tüpü, 5 varil ve 2 bin 848 adet maya ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU - Yerel