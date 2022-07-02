Sinop'ta Kabotaj Bayramı yarışma birincileri koç kazandı - Haberler

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Sinop'ta Kabotaj Bayramı yarışma birincileri koç kazandı

İhlas Haber Ajansı - Berkan Şen - Yerel
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Sinop'ta Kabotaj Bayramı yarışma birincileri koç kazandı Sinop'ta 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı iki yıl aradan sonra büyük coşkuyla kutlandı.

Sinop'ta Kabotaj Bayramı yarışma birincileri koç kazandı

SİNOP - Sinop'ta 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı iki yıl aradan sonra büyük coşkuyla kutlandı. Ekrem Akgün yağlı direk yarışmasında 6. şampiyon olarak yeniden koç kazandı.

Pandemi nedeniyle iki yıldır düzenlenemeyen etkinlik, özlemle yeniden halkı bir araya getirdi. Sinop İskele Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler yoğun kalabalıkla renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, kamu kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Saat 18.00'de başlayan etkinliklere halk büyük ilgi gösterdi.

Kabotaj Bayramı kutlamalarında halat çekme, yüzme ve yağlı direk yarışmaları gerçekleştirildi. Yüzme yarışında birinci olan Tolga Karagülle yarım altın kazandı. Halat çekmede ve yağlı direkte birinci olanlar altın madalya ve koç sahibi oldu. Yarışmada kazananlara ödülleri Sinop Vali Yardımcısı Recep Yüksel ve Belediye Başkanı Barış Ayhan tarafından takdim edildi.

Yaklaşık 1 buçuk saat süren yağlı direk yarışmasında 6. kez kazanan Ekrem Akgün, "Yine bayrak bana kaldı. Mutluyuz sevinçliyiz" şeklinde duygularını ifade etti.

İhlas Haber Ajansı / Berkan Şen - Yerel

Kabotaj Ve Deniz Bayramı Denizcilik 1 Temmuz Sinop Yerel Haberler

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