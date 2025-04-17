Sinop'ta İzinli Kenevir Ekimi Mağduriyeti: 31 Bin Kök Ele Geçirildi

Haber : Mustafa Usta

(SİNOP) - Sinop'ta arazisinde 31 bin 265 kök kenevir bitkisi ele geçirilen Muzaffer Topal, "geçen yıl ilaç sanayisinde kullanılmak üzere izinle ektiği kenevirin hasadı sırasında dökülen tohumlarının büyüdüğünü" savunarak, hakkındaki haberlerden "rencide olduğunu" söyledi.

Sinop Valiliğinden 13 Nisan'da yapılan açıklamada, "Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yasadışı kenevir ekimine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, 10 Nisan 2025 günü Gerze ilçesinde ikamet eden M.T. isimli şahsın kullanımında bulunan tarlada yapılan adli aramada 31 bin 265 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş, şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanılmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

"Hasadı geç yaptığımız için tohumları yere dökülmüş olabilir"

Valiliğin açıklamasında isminin baş harfleri kullanılan Muzaffer Topal, ANKA Haber Ajansı'na konuyla ilgili açıklama yaptı.

"Sinop Valiliğinin durumu yanlış lanse etmesi nedeniyle mağdur olduğunu" söyleyen Muzaffer Topal, "Ben 2024 senesinde izinli olarak bir şirketin vasıtasıyla ilaç sanayisinde kullanılmak üzere kenevir ektim. Kenevir tohumlarını getirdiler. Tarımdan, kaymakamlıktan, jandarmadan izin alarak biz bunu ektik. Ektikten sonra havalar yağışlı gitti. O yüzden hasadını biraz geç yaptık. Bunu geç yaptığımız için de tohumları yere dökülmüş olabilir. Daha sonra biz hasadını yaptık." diye konuştu.

Topal, aralık ayında hasadı yapılan tarlaya bu kez de buğday ektiklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Buğday ektikten sonra araziye Mart 24'te geldik ve buğdayın boylama gübresini yaptık. Daha sonra ilaçlamaya geliriz diye araziye hiç gelmedik. 10 Nisan'da jandarmanın beni araması üzerine araziye geldim. Jandarma ekipleri 'Arazinizde uyuşturucu kenevir ekilmiş. Biz daha önce buranın izinli ekildiğini biliyoruz. Kenevir tohumları dökülmüş, tekrar kenevir çıkmış, biz onları yolacağız' dediler. Ben de 'Tamam' dedim. Araziye jandarmayla birlikte girdik, fideleri söktük. Daha sonra jandarmaya gidip ifademizi verdik. İfademizi verdikten sonra 'Gerze ilçesinde uyuşturucu kenevir ele geçirildi' diye haber çıktı. Biz bunu izinli ektik zaten. Bile bile de ektiğimiz bir şey değil bu. Haberde bizi bir de şüpheli yazmışlar. Biz şüpheli olmadığımızdan zaten eminiz. Sıkıntımız yok. Ama bizi rencide edecek ve gururumuzla oynayacak şekilde haber yapılması hoşumuza gitmedi."

Muzaffer Topal'ın komşusu Zeki Akgün de, "Bu vatandaşın resmi dairelerden izin aldığı belli. Buraya buğday ektiği de belli. Geçen yıl da ne ekildiği belli. Bunun bilinmesi lazım. Bu ülkenin ziraat memurları var. Gelip tarlaya bakarlar. Geçen yıl ne ekildiğine de bakarlar. Vatandaşın bu şekilde mağdur edilmemesi gerekir. Çünkü zerre suçu yok" diye konuştu.

"Tohumlarının hasat esnasında dökülmesi sonucunda kendiliğinden yer yer çıkışlar gözlemlenmiştir"

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gerze ilçesinden Muzaffer Topal'a ait tarlada izin alınarak kenevir ekimi yapılmıştır. Aynı yıl içinde hasat gerçekleştirilmiştir. 2025 yılında aynı tarlaya buğday ekmesine rağmen önceki yıl ekilmiş kenevir bitkisi tohumlarının hasat esnasında dökülmesi sonucunda kendiliğinden yer yer çıkışlar gözlemlenmiştir."

Açıklamada, ekin ekili alanda "kendiliğinden yetişen" kenevirin imhası için çalışma yapıldığı ifade edildi.