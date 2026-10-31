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Sinop'ta itfaiye ekipleri tüm okullarda yangın eğitimi verdi ve tatbikat yaptı

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Sinop'ta itfaiye ekipleri tüm okullarda yangın eğitimi verdi ve tatbikat yaptı
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Sinop'ta itfaiye ekipleri kent genelindeki tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlere yangın eğitimi verdi ve tatbikat düzenledi. Eğitimlerle yangın risklerine karşı farkındalık oluşturulması ve acil durumlara hazırlıklı olunması amaçlandı.

Sinop'ta itfaiye ekipleri tarafından kent genelindeki tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlere yönelik yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi.

Okullarda yürütülen çalışmalar kapsamında öğrenci ve öğretmenlere yangın konusunda bilgilendirme yapıldı. Eğitimlerle yangın risklerine karşı farkındalık oluşturulması ve olası acil durumlara karşı hazırlıklı olunmasına katkı sağlanması amaçlandı.

Eğitimlerin ardından öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla yangın tatbikatları yapıldı. Teorik bilgilendirmenin uygulamayla desteklendiği çalışmalarda, yangın güvenliği konusunda bilinçli hareket etmenin önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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