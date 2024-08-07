Üye Girişi
Haberler

Sinop'ta iskan konutları için kura çekilişi yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde inşa edilen 42 adet iskan konutunun hak sahiplerini belirlemek amacıyla kura çekiliş töreni gerçekleştirildi. Törende konuşma yapan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, devletin vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için çalıştığını belirtti.

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde inşa edilen 42 adet iskan konutunun hak sahiplerini belirlemek amacıyla kura çekiliş töreni gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Boyabat Barajı yapımı nedeniyle Saraydüzü ilçesinde inşa edilen 42 adet iskan konutunun hak sahiplerini belirlemek amacıyla noter huzurunda kura töreni yapıldı.

Törende konuşma yapan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, "Devletimizin en önemli önceliklerinden biri, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve daha iyi şartlarda yaşamalarını sağlamaktır. Devletimiz, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı ile Boyabat Barajı çalışmasından etkilenen vatandaşlarımızı mağdur etmemiş, Aşağıdarıçay, Yaylacılı ve farklı köylerimizden, 5543 sayılı İskan Kanunu kapsamında hak sahibi olan hemşehrilerimizin tespitini yapmıştır. Saraydüzü ilçemizin Merkez Mahallesi'nde bulunan hazine adına kayıtlı taşınmaz, hemşerilerimiz için tahsis edilmiş ve hemen etüt çalışmaları başlatılarak, imar planı ve parselasyon işlemleri sonrasında proje hazırlanarak, 42 iskan konutunun yapımı tamamlanmıştır" diyerek ilk kurayı çekti.

Saraydüzü İskan Konutları'nda düzenlenen törene ayrıca; Saraydüzü Kaymakamı Ahmet Faruk Öksüz, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman, muhtarlar ve hak sahibi vatandaşlar katıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Özarslan Saraydüzü sinop Emlak Yerel Güncel Haberler

Fenerbahçe, deplasmanda Lille'e 2-1 mağlup oldu

Fenerbahçe, deplasmanda Lille'e 2-1 mağlup oldu

 Filenin Sultanları'nın Paris Olimpiyatları yarı finalindeki rakibi İtalya oldu

Filenin Sultanları'nın Paris Olimpiyatları yarı finalindeki rakibi İtalya oldu

 Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı

Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris Olimpiyatları'nda finale kaldı

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris Olimpiyatları'nda finale kaldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title