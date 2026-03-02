Sinop'ta Asırlık "Helesa" Geleneği Minik Ellerde Hayat Buldu

Mustafa Usta

(SİNOP) - Sinop'ta ramazan ayının simgelerinden olan ve yıllardır yaşatılan "Helesa" geleneği, bu kez minik öğrenciler tarafından canlandırıldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklar, maniler eşliğinde sokak sokak dolaşıp bahşiş topladı.

Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklara hissettirmek amacıyla düzenlenen etkinlik, Helesa yürüyüşüyle başladı. Sinop Zübeyde Hanım Anaokulu, Ada Anaokulu ve Özel Eğitim öğrencileri, "Sellim Başı" Murat İlkılıç rehberliğinde Okullar Caddesi boyunca yürüyerek ramazan manileri söyledi.

Yürüyüş boyunca esnaf ve vatandaşlardan bahşiş isteyen minikler, renkli görüntüler oluşturdu.

Zübeyde Hanım Anaokulu bahçesinde devam eden programda ramazan davulcusu eşliğinde maniler okunurken, Hacivat ve Karagöz gölge oyunu da sahnelendi. Çocuklar geleneksel gösteriyi ilgiyle izleyerek kültürel mirasla buluştu.

Program kapsamında okul bahçesinde kurulan stantlarda miniklere ramazan macunu, mısır, şerbet ve sıcak ramazan pidesi ikram edildi.

Kaynak: ANKA