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Sinop'ta fırtınada deniz kenarı çöplerle doldu

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Sinop'ta fırtınada deniz kenarı çöplerle doldu Sinop'ta fırtınalı havada çöpler dalgalarla kıyıya vurdu.

Sinop'ta fırtınada deniz kenarı çöplerle doldu

SİNOP - Sinop'ta fırtınalı havada çöpler dalgalarla kıyıya vurdu.

Sinop'ta deniz kirliliği görenleri üzdü. Sinop Tersane mevkiindeki Sabahattin Ali Etkinlik Alanı'na bu sabah gezmeye gelen vatandaşlar, denizin kirliliği karşısında büyük bir şok yaşadı. Deniz yüzeyinde bulunan köpük kasalar, plastik balıkçı kasaları, pet ve cam şişeler, cips poşetleri çevre kirliliğini gün yüzüne çıkardı. Bir vatandaş, deniz kirliliğinin Sinop'u turizm açısından kötü etkileyeceğini belirtti. Kirlilik karşısında üzüldüğünü ifade eden vatandaş, deniz yüzeyinde oluşan kirliliğin temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sabahattin Ali Sinop Çevre Yerel Güncel Haberler

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