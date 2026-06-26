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Emniyet personeline uygulamalı yangın eğitimi

Emniyet personeline uygulamalı yangın eğitimi
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Sinop Boyabat ve Saraydüzü İtfaiye Müdürlükleri, Saraydüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline yangın güvenliği, acil durum yönetimi ve afet farkındalığı eğitimi verdi. Teorik ve uygulamalı tatbikatla personelin hazırlık seviyesi artırıldı.

Sinop Boyabat ve Saraydüzü İtfaiye Müdürlükleri tarafından, Saraydüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik yangın güvenliği, acil durum yönetimi ve afet farkındalığı eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitim kapsamında personele, yangın güvenliği, acil durum yönetimi ve afetlere hazırlık konularında teorik bilgiler verildi. Ardından düzenlenen uygulamalı tatbikatta, olası yangın ve afet durumlarında izlenmesi gereken yöntemler uygulamalı olarak anlatıldı. Programda, yangın söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı, acil tahliye yöntemleri ve afet anında kurumlar arası koordinasyon süreçleri uygulamalı şekilde gösterildi. Eğitimin, personelin olası olaylara karşı hazırlık seviyesini artırmayı ve müdahale kabiliyetini güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi. Kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi ve can güvenliğinin en üst düzeyde sağlanmasına katkı sunmayı hedefleyen eğitim programı, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Boyabat İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, eğitimin düzenlenmesine katkı sağlayan Saraydüzü İtfaiye Müdürü Hilmi Biçer'e teşekkür edilerek, ev sahipliği dolayısıyla Saraydüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline de teşekkür edildi.

Yetkililer, benzer eğitim ve tatbikatların önümüzdeki süreçte de farklı kurumlarla iş birliği içerisinde sürdürüleceğini bildirdi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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