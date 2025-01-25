Sinop'ta Domuz Saldırısı: İki Avcı Korku Dolu Anlar Yaşadı

Sinop'ta av sırasında domuzun saldırısına uğrayan iki kişi, korku dolu anlar yaşadı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde domuz avı sırasında büyük bir tehlike yaşandı. Ömer Açıkgöz ve Sinan Çalışkan adlı avcılar, ava çıktıkları sırada dev bir domuzun saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan iki kişi, hızla kaçmayı başararak hayatlarını kurtardı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Korku dolu anlar, avcıların büyük bir tehlike atlattığını gözler önüne serdi. Olayın ardından avcılar, domuzun ne kadar tehlikeli ve saldırgan olabileceğini vurguladı. - SİNOP