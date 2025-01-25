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Sinop'ta Domuz Saldırısı: İki Avcı Korku Dolu Anlar Yaşadı

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Sinop'un Ayancık ilçesinde iki avcı, domuz avı sırasında dev bir domuzun saldırısına uğradı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, avcılar saldırı sonrası domuzların tehlikesine dikkat çekti.

Sinop'ta av sırasında domuzun saldırısına uğrayan iki kişi, korku dolu anlar yaşadı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde domuz avı sırasında büyük bir tehlike yaşandı. Ömer Açıkgöz ve Sinan Çalışkan adlı avcılar, ava çıktıkları sırada dev bir domuzun saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan iki kişi, hızla kaçmayı başararak hayatlarını kurtardı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Korku dolu anlar, avcıların büyük bir tehlike atlattığını gözler önüne serdi. Olayın ardından avcılar, domuzun ne kadar tehlikeli ve saldırgan olabileceğini vurguladı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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