Sinop, kaba doğum hızında Türkiye'nin en düşük 4'üncü ili oldu

Sinop, 2025 yılı verilerine göre kaba doğum hızının en düşük olduğu 4'üncü il olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 yılı doğum istatistiklerine göre Sinop'ta kaba doğum hızı 2024 yılında binde 7,5 seviyesindeydi. 2025 yılında ise bu oran binde 7,2'ye gerileyerek dikkat çekti. Kentte canlı doğan bebek sayısı da bir önceki yıla göre azaldı. 2024 yılında bin 720 olan canlı doğum sayısı, 2025 yılında bin 630 oldu. Doğan bebeklerin yüzde 52,7'sini erkekler, yüzde 47,3'ünü kızlar oluşturdu.

Sinop'ta toplam doğurganlık hızı da düşüş gösterdi. Bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı 2024 yılında 1,30 çocuk iken, 2025 yılında 1,25 çocuk olarak hesaplandı. Bu oranla Sinop, toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu 31'inci il oldu.

Doğumların annelerin yaş grubuna göre dağılımı incelendiğinde ise en fazla doğumun 25-29 yaş grubunda gerçekleştiği görüldü. Bu yaş grubundaki doğum sayısı 2024 yılında 616 iken, 2025 yılında 529'a düştü. İlk doğumunu 2025 yılında yapan annelerin ortalama yaşı ise 27,5 oldu.

Kaba doğum hızı, 2024 yılında binde 7,5 iken 2025 yılında binde 7,2 oldu. Diğer bir ifade ile 2024 yılında bin nüfus başına 7,5 doğum düşerken, 2025 yılında 7,2 doğum düştü. 2025 yılı kaba doğum hızı ile Sinop en düşük hıza sahip 4. il oldu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı