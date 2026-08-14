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Sinop'ta Çocuk Evleri'nde Kalan Çocuklara Tekne Turu ve Eğlence Dolu Etkinlik

Sinop'ta Çocuk Evleri'nde Kalan Çocuklara Tekne Turu ve Eğlence Dolu Etkinlik
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Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar için bir etkinlik düzenledi. Çocuklar tekne turu yaparak denizin ve güzel havanın tadını çıkardı, ardından dondurma ikram edildi. Günün sonunda çocuk parkında oynayan çocuklar doyasıya eğlendi. Etkinlikle çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlanması hedeflendi.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında çocuklar, tekne turuna çıkarak denizin ve güzel havanın tadını çıkardı. Tekne turunun ardından çocuklara dondurma ikram edilerek serinletici bir mola verildi. Günün son bölümünde ise çocuk parkında vakit geçiren çocuklar, oyun oynayarak doyasıya eğlendi. Kahkahaların ve neşeli anların yaşandığı etkinlikte çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlanması amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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