Sinop'ta Deniz Uyarısı: Kuzey Sahillerinde Denize Girmeyin

Sinop'ta olumsuz deniz şartları nedeniyle kuzey sahillerinde denize girilmemesi konusunda uyarı yapıldı.

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığından alınan veriler doğrultusunda, il genelinde dalga yüksekliğinin 1 metre, rüzgar hızının ise 15 deniz mili olması bekleniyor. Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla vatandaşların Perşembe gününe kadar belirlenen sahillerde denize girmemeleri istendi. Yapılan açıklamada, Sarıkum ile Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli arasındaki sahil kesimi ile Sırakaraağaçlar Deresi, Su Ürünleri Fakültesi karşısındaki Akliman Köprüsü ve Ada başına kadar olan kuzey sahillerinde denize girilmemesi gerektiği bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların can güvenliği açısından uyarıları dikkate almalarını ve deniz koşulları normale dönene kadar belirtilen bölgelerde denize girmemelerini önemle istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı