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Sinop'ta balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar görsel şölen oluşturdu

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Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında seyreden balıkçı teknesine yunuslar eşlik etti. Yunusların tekneyle birlikte hareket ettiği anlar görsel şölen oluşturdu.

MUSTAFA USTA

SİNOP - Sinop'ta balıkçı teknesinin önünde seyreden yunus sürüsü adeta görsel şölen oluşturdu. Yunusların tekneye "kılavuz kaptanlık" yaptığı anlar kayıtlara yansıdı.

Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında seyreden balıkçı teknesine yunuslar eşlik etti. Tekneyle yarışan yunusların o anları cep telefonuyla kayıt altına alındı. Yunusların tekneyle birlikte hareket ettiği anlar görsel şölen oluşturdu. Sayıları oldukça fazla olan yunuslar bir süre tekneye eşlik ettikten sonra gözden kayboldu.

Görüntü dökümü:

*Balıkçı teknelerine eşlik eden Yunus'ların görüntüleri

Kaynak: ANKA / Yerel

Gerze Şölen Sinop Yerel Yaşam Güncel Haberler

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