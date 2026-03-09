Sinop Gerze'de Balıkçı Teknesi Kayalıklara Çarparak Battı

Mustafa Usta

(SİNOP) - Sinop'un Gerze ilçesinde avlandıkları esnada dalgaların etkisiyle kontrolden çıkan balıkçı teknesi, kıyıdaki kayalıklara çarparak alabora oldu.

Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında avlanan balıkçılar, denizde aniden yükselen dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı. Kıyıya yakın noktada bulunan tekne, dev dalgaların itme gücüyle sahil dolgu alanındaki taşlık bölgeye sürüklendi.

Kontrolü kaybedilen tekne, kıyıdaki kayalıklara şiddetli bir şekilde çarptı. Çarpışmanın etkisiyle dengesini yitirerek ters dönen ve su almaya başlayan tekne, kısa süre içerisinde denize gömüldü.

Kazayı fark eden çevredeki diğer balıkçılar, meslektaşlarını kurtarmak için adeta zamanla yarıştı.

Hızla olay yerine ulaşan ekipler ve diğer tekne sahipleri, alabora olan tekneye müdahale etti. Halat yardımıyla başka bir tekneye bağlanan hasarlı araç, yedeklenerek Gerze Balıkçı Barınağı'na çekildi.

Maddi hasarın meydana geldiği olayla ilgili inceleme başlatılırken, balıkçıların burnu bile kanamadan kurtulması ilçede teselli kaynağı oldu.

Kaynak: ANKA