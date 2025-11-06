Haberler

Sinop'ta 'Askıda Hamsi' Uygulaması Başladı

Güncelleme:
Sinop'ta balıkçı İbrahim Gündoğdu, ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlar için 'askıda hamsi' uygulamasını başlattıklarını açıkladı. Gündoğdu, zor durumda olanlara 1-2 kasa hamsi ayırdıklarını ve duyarlı vatandaşlardan da destek aldıklarını belirtti.

Haber: Mustafa USTA

Balıkçı İbrahim Gündoğdu, Sinop'ta "askıda hamsi" uygulamasına başladıklarını kaydetti. Tezgahına ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşların geldiğini aktaran Gündoğdu, şunları söyledi:

"Askıda hamsiyi başlattık. Gördüğümüz kadarıyla zor durumda olan vatandaşlarımız var. Onlar gelip hamsi istiyorlar. Biz de onlar için 1-2 kasa balık ayırıyoruz. Duyarlı vatandaşlarımız da var. Onlar da 'Bizim için de verir misiniz' diye tekliflerde bulunuyorlar. Biz de onları geri çevirmiyoruz. Kendimizle birlikte arkadaşlarımızın aldıklarını da askıda hamsi olarak veriyoruz. Bu uygulama ilk defa bizde başladı.

Hamsi dün 50 liraydı, bugün 75 lira. Size bir örnek vereyim. Bu sabah bir vatandaş geldi '10 liralık hamsi verir misin?' dedi. Kaç kişi yiyeceksiniz? dedim. 'Yalnızım ben' dedi. Hemen tezgahtan bir kilogram hamsi verdim gönderdim. Böyle şeyler söylenmez, ayıptır ama bir kilogram hamsi verdim gönderdim. Bu tür insanlarımız var. Gözle göremiyorsunuz ama biz görüyoruz, hissediyoruz. Vatandaşın alım gücü düşük. Ucuz balığa talep çok. Özellikle hamsiye talep çok."

Kaynak: ANKA / Yerel
