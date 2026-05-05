Sinop'ta afetlere karşı hazırlık toplantısı

Sinop'ta muhtemel afet risklerine karşı alınacak önlemler, düzenlenen toplantıda görüşüldü.

Sinop'ta, hidrometeorolojik afetlere karşı hazırlık çalışmaları kapsamında önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Kent genelinde yaşanabilecek afet ve acil durumlara karşı alınan tedbirler "Hidrometeorolojik Afetler ve Afete Hazırlık Toplantısı"nda kapsamlı şekilde değerlendirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yürütülen Afet Risk Azaltma Sistemi (ARAS) kapsamında, jeolojik risklerin dijital ortamda izlenmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Heyelan duyarlılık haritaları ile kaya düşmesi riski bulunan alanların imar ve yatırım planlarına entegrasyonu görüşülürken, il genelinde kayıt altına alınan 300'ün üzerindeki heyelan sahası üzerinden öncelikli müdahale alanları gözden geçirildi.

Toplantıda ayrıca, AFAD Acil Mobil Uygulaması'nın yaygınlaştırılması ve vatandaşların cep telefonlarında acil durum bildirimlerini aktif hale getirmesine yönelik bilgilendirme çalışmaları değerlendirildi. İklim değişikliğine bağlı artan aşırı yağışlar ve ani kar erimelerinin oluşturabileceği sel, su baskını, heyelan ve kaya düşmesi riskleri de gündeme geldi.

Operasyonel kapasitenin artırılması amacıyla 24 saat esaslı izleme, saha konuşlanması ve ekiplerin akreditasyon süreçleri ele alınırken; ilgili kurumlar arasında iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Toplantıya Vali Mustafa Özarslan ve ilgili kurum müdürleri katıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
