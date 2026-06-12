Haberler

Sinop'ta asfalt sezonu başladı

Sinop'ta asfalt sezonu başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop İl Özel İdaresi, kırsal yollarda güvenli ve konforlu ulaşım için 2026 yılı asfalt sezonunu Saraydüzü ilçesi Cumaköy'de düzenlenen törenle açtı. Vali ve yetkililerin katılımıyla yaz dönemi çalışmaları değerlendirildi.

Sinop'ta 2026 yılı asfalt sezonu düzenlenen törenle başladı.

Sinop genelinde köy yollarının yapım, onarım ve modernizasyon çalışmalarını yürüten İl Özel İdaresi, yaz döneminin gelmesiyle birlikte asfalt mesaisine start verdi. Kırsal yerleşim birimlerindeki ulaşım ağını daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi hedefleyen 2026 yılı asfalt sezonunun açılış programı, Saraydüzü ilçesi Cumaköy'de düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Tören alanında, yaz dönemi boyunca il genelinde yürütülecek yol yapım, bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarına ilişkin planlamalar ve stratejik hedefler detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Çalışmalar hakkında yapılan açıklamada, kırsalda yaşayan vatandaşların şehir standartlarında, daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanlarına kavuşmasının öncelikli hedef olduğu vurgulandı. Yaz sezonu boyunca ekiplerin il genelindeki tüm ilçelerde yoğun bir mesai harcayacağı belirtilerek, 2026 yılı asfalt sezonunun Sinop ve tüm ilçeleri için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Programa Sinop Valisi Mustafa Özarslan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, ilgili kurum müdürleri, teknik personel ve köy sakinleri katıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı

Kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
Özgür Özel'den yeni parti çıkışı! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti

Özel yeni parti için ilk kez böyle net konuştu: Eğer Kılıçdaroğlu...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya'da korku dolu dakikalar! Mahalleyi ayağa kaldırdı: Evini ateşe verip kendini içeri kilitledi

Dakikalarca direndi, ekipler seferber oldu
İngiliz devinde yaprak dökümü! Van Bronckhorst da kovuldu

Giden gidene! O da kovuldu
Otokoç'a silahlı saldırıda 5 kişi tutuklandı

Otokoç'a silahlı saldırıda yeni gelişme
Cildiye Uzmanı Dr. Adak'tan kritik uyarı: Bu saatlerde sakın güneşe çıkmayın

En riskli saat aralığı belli oldu
Antalya'da cinayet şüphelisi çift tutuklandı

Antalya'da cinayet şüphelisi çift tutuklandı
Dervişoğlu'ndan 13 şirkete kayyum atanmasına tepki: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil

Dervişoğlu'nu küplere bindiren operasyon: Burası Teksas değil
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı? 19 yaşındaki genç kız kararını verdi

Türkiye'nin konuştuğu kaçış öyküsünde şoke eden son