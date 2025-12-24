Sinop'ta halk sağlığı hizmetleri

Sinop'ta İl Sağlık Müdürü Dr. Metin Arslan başkanlığında, 2025 Yılı Halk Sağlığı Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Bağlıoğlu, Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Selim Güler, Halk Sağlığı Hizmetleri Birim Sorumlusu Uzm. Dr. Pelin Ünaldı, Toplum Sağlığı Merkezi başkanları ile Halk Sağlığı biriminde görev yapan hekimler katılım sağladı.

Toplantı kapsamında, Toplum Sağlığı Merkezi başkanları tarafından, sorumluluk alanlarındaki sağlık tesislerine ilişkin hazırlanan brifing sunumları paylaşıldı. 2025 yılına ait hizmet verileri değerlendirilerek 2026 yılına yönelik planlama, iyileştirme ve hedefler ele alındı. Halk sağlığı hizmetlerinin daha etkin, verimli ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulan toplantı, karşılıklı değerlendirmelerle tamamlandı. - SİNOP