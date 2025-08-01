Sinop'ta 115 Kilometrelik Köy Yolu Asfaltlandı
Sinop'ta 2025 asfaltlama çalışmaları kapsamında toplamda 115 kilometre köy yolu asfaltlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. İl Özel İdaresi, kırsal alanlardaki ulaşımı iyileştirmeyi hedefliyor.
Sinop'ta il genelinde 115 kilometrelik köy yolu asfaltlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.
Sinop'ta 2025 yılı asfaltlama çalışmalarını hız kesmeden sürdürülüyor. Köylerde yaşayan vatandaşların daha konforlu ve güvenli ulaşım imkanlarına kavuşması amacıyla başlatılan yol çalışmaları kapsamında, şimdiye kadar toplamda 115 kilometrelik yol asfaltlandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, özverili çalışmaları nedeniyle asfalt ve yama ekiplerine teşekkür etti.
Yürütülen çalışmalarla birlikte kırsal alanlardaki ulaşım standardının daha da iyileştirilmesi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel