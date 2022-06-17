Sinop İtfaiye Müdürü Ayhan Özbek, Tatilcileri Boğulma Vakalarına Karşı Uyardı: "Hayatlarını, Tatillerini Hüzüne Dönüştürmesinler"

MUSTAFA USTA

Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürü Ayhan Özbek, tatilcileri boğulma vakalarına karşı uyardı. Özbek, Kumkapı ve Akliman sahillerinde RİP akıntısı oluştuğunu belirterek, " Sinop'a dışarıdan gelen vatandaşlar genellikle yüzme için geliyor ve tenha bölgeleri seçiyorlar. Vatandaşlarımızın özellikle cankurtaran olan bölgelerde denize girmelerini istiyoruz. Cankurtaranların ikazlarına uymalarını istiyoruz. Çünkü her can bizim için çok önemlidir. Dışarıdan gelen vatandaş o bölgenin riskli olduğunu bilmiyor" dedi.

Sinop Belediyesi cankurtaran ekipleri, dün düzenlenen tatbikat ile göreve başladı. 15 Haziran-15 Eylül arasında ekipler, sabah 10.00 akşam 18.00 saatleri arasında aralıksız olarak plajlarda görev alacak. Sinop Belediyesi İtfaiyesi Müdürlüğü'ne bağlı Cankurtaran ekipleri, ilkyardım eğitimi sonrası teorik ve pratik eğitimlerini tamamladı. Verilen eğitimler sonrası düzenlenen tatbikat ile ekipler göreve başladı.

"KAYBEDİLEN HER CAN, CANIMIZI ACITTI"

Konu ile ilgili açıklama yapan Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürü Ayhan Özbek şunları söyledi:

"Kuzey sahillerimizde Akliman ve Kumkapı sahillerimizde 7 tane cankurtaranımız göreve başladı. Cankurtaran arkadaşlarımız sabah 10.00 akşam 18.00 saatleri arasında görev yapacaklar. Bu sene sayın Belediye Başkanımız Barış Ayhan'ın katkılarıyla biraz daha güçlendik. Daha önceden bir kurtarma botumuz ve kurtarma malzemelerimiz vardı. Bunun yanına bir de ATV ekledik. O ATV cankurtaranlarımızın biraz daha kurtarma vakalarına seri şekilde müdahale etmelerini sağlayacak. Bu da bizim gücümüze güç kattı. Geçen sene bir ilki yaşadık. İlk kez vakasız sezon yaşadık. Önceki sezonlarda canımız çok acımıştı. Yaş grupları küçük de olan 13-32 yaş ortalamasında 2019 yılında 3 kişi kaybetmiştik. 2020 yılında 2 kişi kaybetmiştik. Kaybedilen her can bizim canımızı acıttı. O yüzden bu sene inşallah geçen seneki gibi sorunsuz bir sezonu bu senede yaşarız diye temin ediyorum.

"YÜZME BİLEN KİŞİ BİLE BOĞULABİLİR"

RİP akıntısı bizim açık denizlerde en fazla kuzey sahillerinde yaşanıyor. RİP akıntısı özellikle sert kuzey rüzgarlarında oluyor. Dalgayla birlikte dalganın geri dönülmemesinde kum tepeciklerine çarpması sonucu orada kendini en rahat bulduğu yoldan tekrar açığa sürüklenmesiyle oluşan bir akıntı. Ona biz sinsi akıntı diyoruz. Burada kenardaki yüzme bilen kişi bile boğulabilir. Çünkü kenardan açığa sürüklerken bu akıntının farkına varılmıyor. Burada bazı cesaretli insanlar cankurtaranlara yüzme bildiklerini söylüyorlar ama maalesef yüzme bilen insanları bile RİP akıntısı dediğimiz çeken akıntıda kaybettik. Ülkemizde de bunun örneklerini çok yaşadık. Maalesef bizim ilimizde de geçmiş yıllarda bunlar oldu.

"HAYATLARINI, TATİLLERİNİ HÜZÜNE DÖNÜŞTÜRMESİNLER"

Biz gerekli uyarılarımızı gerekli medya araçlarından yapıyoruz. Ama Sinop'a dışarıdan gelen vatandaşlar genellikle yüzme için geliyor ve tenha bölgeleri seçiyorlar. Vatandaşlarımızın özellikle cankurtaran olan bölgelerde denize girmelerini istiyoruz. Cankurtaranların ikazlarına uymalarını istiyoruz. Çünkü her can bizim için çok önemlidir. Dışarıdan gelen vatandaş o bölgenin riskli olduğunu bilmiyor. Bizim yerli vatandaşlarımız biliyorlar. Sinop'un güney denizinde dalga yokken rahatlıkla denize girebilirler fakat kuzey denizinde sert rüzgarların estiği zamanda denize girmek tehlikeli. Eğer orada cankurtaran ya da yerel halktan birisi uyarı yapıyorsa kendi canları içindir ne olur hayatlarını, tatillerini hüznüne dönüştürmesinler."

Görüntü dökümü:

*Ayhan Özbek

*Sinop Belediyesi boğulma/cankurtarma tatbikatından detay görüntüler

ANKA / Yerel