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Sinop Cezaevi'nin Turizme Açılması Bekleniyor

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Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Saim Gürbüz, Tarihi Sinop Cezaevi'nin turizme bir an önce açılması gerektiğini belirterek, cezaevinin kapalı kalmasının Sinop'un turizm sektörüne olumsuz etkileri olduğunu vurguladı. Gürbüz, cezaevinin tüm bölümleriyle turizm sezonuna hazır hale geleceğini açıkladı.

Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Saim Gürbüz, "Sinop Cezaevi, tüm toplumun merakını uyandıran ve sadece ülkemizden değil, dünyanın dört bir yanından ilgi gören bir yer. Artık, bu değerin daha fazla kapalı kalmaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Saim Gürbüz, Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi'nin tamamının bir an önce turizme açılması gerektiğini belirtti. Gürbüz, şöyle konuştu:

"Sinop Cezaevi, özellikle turizm sektörü açısından dört yıllık bir yara haline gelmişti. Neyse ki artık müjdeyi aldık ve ufak da olsa etkinliklerimiz başladı. Bildiğiniz gibi, avluda gerçekleştirilen sinema etkinliği şimdiden büyük ilgi gördü. Ayrıca, bienalin bazı bölümlerinin cezaevinde yapılması, misafirlerimizin cezaevinin daha önce görülemeyen kısımlarına ulaşmalarını sağladı. Cezaevinin müze olarak yapılan projesi, neyle sonuçlandığı konusunda hepimize fikir verdi. Şimdi aldığımız yeni müjde, cezaevinin tüm bölümleriyle, yani projenin tam kapsamıyla, gelecek turizm sezonuna açılacak olması yönünde. Mayıs ayından itibaren, hatta nisan sonlarından itibaren cezaevinin sadece terasından bakmakla yetinilmeyecek. Tüm alanları gerçek bir kültürel değer olarak, sergilerle, panel alanlarıyla, dinleti alanlarıyla, dinlenme alanlarıyla tam anlamıyla hazır olacak. Turizm sezonu, Sinop Cezaevi gibi bir destinasyonun kapalı olmasını kaldıramaz. Çünkü uzun yıllardan beri Sinop'un en çok ziyaret edilen noktası, Sinop Cezaevi. Bizim kentimiz yol üstü bir kent değil. Sinop'a gelmek için ekstra 60 kilometre yol yapmanız gerekiyor ama buna değer bir şehir. Ancak Sinop Cezaevi, tüm toplumun merakını uyandıran ve sadece ülkemizden değil, dünyanın dört bir yanından ilgi gören bir yer. Artık, bu değerin daha fazla kapalı kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Sabırla bekliyoruz.

"Tüm turizm paydaşlarından aldığım geri bildirimlere göre, artık sabırları tükenmiş"

Şu an itibarıyla gelen tüm misafirlerimiz en azından cezaevini gezip öyle gitmek istiyor. Tabii ki, Sinop'un sadece cezaevinden ibaret değil, Balatlar Yapı Topluluğu, Alaaddin Camii ve diğer tarihi ve kültürel lokasyonlarımız da var. Ancak Sinop Cezaevi, biraz daha popüler bir destinasyon haline gelmiş durumda. Tüm turizm paydaşlarından aldığım geri bildirimlere göre, artık sabırları tükenmiş. Sinop'a Karadeniz turu için çıkan misafirlerimizin, Sinop'ta uğradıkları birkaç destinasyondan en önemlisi, Sinop Cezaevi. Rehberlerden ve turistlerden gelen geri dönüşlere göre, Sinop Cezaevi'nin kapalı olması nedeniyle yüzlerce tur otobüsünün Sinop'u pas geçtiğini biliyoruz. Bu sektörü takip eden biri olarak, gelen turistleri sayabiliyoruz ancak gelemeyenlerle ilgili hiçbir fikrimiz yok. Sinop'taki turizm sektörü, gerçekten çok zor şartlar altında yürüyen ve büyük fedakarlıklarla devam ettirilen bir sektör. Bu sektör için, Sinop Cezaevi gibi can damarı olan noktaların belirsizliğinin bir an önce sona ermesini dört gözle bekliyoruz."

Sinop Cezaevi'nin Turizme Açılması Bekleniyor
Kaynak: ANKA / Yerel
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