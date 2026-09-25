Sinop Boyabat'ta tarhana hazırlıkları Esentepe Mahallesi'nde başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Sinop'un Boyabat ilçesinde kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte geleneksel tarhana hazırlıkları başladı.

Boyabat'a bağlı Esentepe Mahallesi'nde vatandaşlar, kış boyunca tüketmek üzere tarhana yapımına başladı. Özenle hazırlanan tarhana, geleneksel yöntemlerle yoğrulduktan sonra kurutulmak üzere seriliyor. Kış sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan tarhana, Boyabat'ta nesilden nesile aktarılan geleneksel yöntemlerle yaşatılıyor. Mahalle sakinleri, kışlık hazırlıkların başlamasıyla birlikte tarhana yapımının da yoğunlaştığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı