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Sinop Balatlar Yapı Topluluğu'nda yeni eserler bulundu

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Sinop'ta tarihi 2 bin 300 yıla dayanan Balatlar Yapı Topluluğu'nda din adamları figürleri, kilise piskoposları ve Hristiyan dini figürleri çıktı. Çalışmalar kapsamında bilgiler veren Balatlar Yapı Topluluğu Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, yapıda yapılan çalışmaların detaylarını anlattı.

Sinop Balatlar Yapı Topluluğu'nda yeni eserler bulundu

SİNOP - Sinop'ta tarihi 2 bin 300 yıla dayanan Balatlar Yapı Topluluğu'nda din adamları figürleri, kilise piskoposları ve Hristiyan dini figürleri çıktı.

Sinop'ta tarihi 2 bin 300 yıla dayanan ve birçok farklı medeniyet tarafından kullanıldığı belirlenen Balatlar Yapı Topluluğu çalışmalarında din adamları figürleri, kilise piskoposları ve Hristiyan dini figürleri çıktı.

Çalışmalar kapsamında bilgiler veren Balatlar Yapı Topluluğu Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, "Çalışmalarımız Haziran başında başladı. Kasım ayı sonuna kadar çalışmayı hedefliyoruz. İnşallah, her şey yolunda gider. Öncelikle bu yıl için duvar resimlerinin restorasyonuna ağırlık verdik. Kilise içinde daha önce kurduğumuz iskele vardı, burası zaten yapı olarak Roma hamamının bir bölümü. Sonraki dönemde 12'nci yüzyıldan sonra kilise olarak kullanılmış. Çok tahribat vardı. Daha önce hayvan barınağı olarak, tütün kurutmak için kullanılmış. Çok önemli bir yer. Zaten yapının da kilise olarak adlandırılmasının sebebi olan bu mekan. Burada çalışmalarımız devam ediyor. Restoretörümüz Sedef Öztürk, başkanlığında bir çalışma yapıyoruz. Son Osmanlı dönemine ait buradaki Rum Ortadoks manastırının kilisesi bu, mezarlık kilisesi. Hz. Meryem'in uykusuna, ölümüne adanmış, Hz. İsa'nın göğe yükselişine adanmış bir kilise. O nedenle de, buna uygun olarak Hristiyan ikonuna uygun bir resim programına uygun resimleri yapılmış. 17'inci yüzyılda da, 13'üncü yüzyılda da o dönemlere ait farklı tabakalarda resimler var. Bunları hem farklı dönemleri belirlemek hem ikonunu ortaya çıkarmak hem de restore edip kültüre, tarihe katkı sunmak amacındayız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gülgün Köroğlu Sinop Yerel Kültür Sanat Güncel Haberler

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