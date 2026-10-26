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Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde Hasta Hakları Günü'nde bilgilendirme yapıldı

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Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde Hasta Hakları Günü'nde bilgilendirme yapıldı
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Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde Hasta Hakları Günü dolayısıyla poliklinik giriş katında bilgilendirme ve farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte hastalara ve yakınlarına hakları ve sorumlulukları anlatıldı, broşür takdim edildi.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde, Hasta Hakları Günü dolayısıyla bilgilendirme ve farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Hastane poliklinik giriş katında düzenlenen etkinlikte, Hasta Hakları İl Koordinatörü İlknur Gerçi ve hastane Hasta Hakları Birimi personeli Ayten Altun, polikliniklere başvuran hastalar ve hasta yakınlarıyla bir araya geldi.

Yetkililer, vatandaşlara hasta hakları ve sorumlulukları konusunda kapsamlı bilgilendirmelerde bulunarak broşür takdim etti. Etkinlik boyunca hastaların soruları yanıtlanırken, sağlık hizmetlerinden yararlanırken sahip oldukları yasal haklar ve sorumluluklar detaylı bir şekilde aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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