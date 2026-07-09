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Karadeniz'in Sevimli Misafiri Yunuslar, Sinop Açıklarında Görüntülendi

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Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında deniz yüzeyine çıkan kalabalık yunus sürüsü, dron ile havadan görüntülendi. Senkronize hareket eden yunuslar görsel şölen sundu.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında deniz yüzeyine çıkan yunuslar, dron ile havadan görüntülendi.

Karadeniz'in serin sularında yiyecek arayışına çıkan kalabalık yunus sürüsü, kıyıya yakın bir noktada su yüzeyine çıktı. Sürü halinde senkronize bir şekilde hareket eden yunuslar, oluşturdukları görüntüyle izleyenlere adeta görsel şölen sundu.

Dron ile havadan kaydedilen görüntülerde, yunusların su yüzeyine çıkarak birlikte yüzdüğü, zaman zaman dalış yaparak yeniden su yüzeyine ulaştığı anlar net bir şekilde görüntülendi. Bir süre kıyıya paralel ilerleyen sürünün uyumlu hareketleri dikkat çekti.

Türkeli kıyılarında zaman zaman görülen yunuslar, Karadeniz'in zengin deniz ekosisteminin önemli canlıları arasında yer alıyor.

Kaynak: ANKA
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