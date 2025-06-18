Sinema Tutkusu İle Kendi Filmine Hazırlanan Ufuk Başar Can

Sinema Tutkusu İle Kendi Filmine Hazırlanan Ufuk Başar Can
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Eskişehirli 28 yaşındaki Ufuk Başar Can, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için sinema sektöründe önemli roller üstlendikten sonra kendi film projesine hazırlanıyor. Sinema ile insanlara hikaye anlatmayı hedefleyen Başar, 2016'dan beri sektörde çalışıyor.

Eskişehir'de çocukluk hayalini gerçekleştirip sinema sektörünün birçok önemli dalında görev yapan 28 yaşındaki Ufuk Başar Can, "Şu an hayalim, kendi filmimi çekmek. Sinema ile insanlara bir şeyler anlatmak istiyorum" dedi.

Çocukluğundan beri sinemaya büyük ilgi duyan Ufuk Can Başar, 2016 yılında sinema sektörüne adım attı. Reji asistanı olarak başladığı sektörde bir süre sonra yardımcı yönetmen olan ve önemli projelerin altında ismi bulunan Başar, bazı projelerde ise oyuncu olarak yer aldı. Sinema ile insanlara bir şeyler anlatmak istediğini ifade eden Başar, şimdi ise kendi filmini çekmek istediğini ve proje için hazırlıklara başladığını belirtti.

"Sinema ile insanlara bir şeyler anlatmak istiyorum"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ufuk Başar Can, "Çocukluktan beri sinema seven bir insanım. Yaklaşık 3-4 yaşından beri her gün 2-3 film izliyordum. Lisede artık, 'Ben sinemacı olmalıyım. Ben acaba sinemacı mı olsam, ben bunu mu yapmak istiyorum' dedim. Sonra sinema sektörüne girdim. Yaklaşık 2016'dan beri sinema sektöründeyim. Sektöre reji asistani olarak girdim. Belli bir süre sonra yardımcı yönetmen oldum. Ulusal kanallardaki dizi projelerinde, sinema filmlerinde yardımcı olarak yaptım. Daha önce birkaç projede oyunculuk yaptım, 2 başrolüm oldu. Sinema sektörünün hemen hemen her alanında çalıştık diyebilirim. Çünkü ben sinemanın multidisipliner bir alan olduğuna inanıyorum. Sevdiğim işin her alanında çalışmak beni mutlu ediyor. Sinema ile insanlara bir şeyler anlatmak istiyorum. Bir hikaye anlatmak istiyorum. Aslında hikaye tutumunu sevdiğim için bu alana yöneldim. Şu an hayalim, kendi filmimi çekmek. Yakın zamanda bir film projem var, onu hayata geçireceğim" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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