Şubat ayında enflasyon yüzde 2,27 arttı, yıllık bazda yüzde 39,05 oldu

Piyasaların merakla beklediği Şubat ayı enflasyonu belli oldu
Şubat ayı enflasyonla birlikte kira zam tavanı da netleşti

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kira zam tavanı netleşti
Bahçeli'den sürpriz bir görüşme daha! İmralı heyetindeki ismi aradı

Sürpriz bir görüşme daha! Bahçeli, İmralı heyetindeki ismi aradı
İsrail basınından Suriye iddiası: Netanyahu, Türkiye yerine Rusya'yı tercih ediyor

Türkiye mi Rusya mı? Netanyahu, Suriye için tercihini yaptı

Sındırgı İmam Hatip Ortaokulu'ndan Ramazan Klibi

Sındırgı İmam Hatip Ortaokulu'ndan Ramazan Klibi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Ramazan ayına özel farkındalık oluşturmak için klip çekti. Okul müdürü İlker Uzan, projeye katkı sunanlara teşekkür ederek hayırlı Ramazan dileklerinde bulundu. Klip, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Sındırgı İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri on bir ayın sultanı Ramazan'ın gelmesi ile birlikte farkındalık oluşturmak için Ramazan ayına özel klip çekti.

Öğretmenler ve öğrencilerin büyük bir özveri ile güzel bir çalışma yaptığını belirten Sındırgı İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İlker Uzan, "Sındırgı İmam Hatip Ortaokulu ailesi olarak bu çalışmaya katkı sunan herkese çok teşekkür ediyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar" dedi.

Klipte yer alan öğrenci Ali Eymen Çetin ve Hüsna Şatır okullarını temsil etmekten ve böyle bir projede yer almaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Fen bilimleri öğretmeni Ramazan Uysal ise, "Sındırgı İmam Hatip Ortaokulu olarak bir aile yapısına sahibiz ve klip çekerken de zorluk yaşamadık. Öğretmen ve öğrencilerimize katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

İlçenin farklı konumlarında öğretmen ve öğrencilerin seslendirdiği "Ramazan Geldi Ramazan" klibi sosyal medyada beğeni topladı. Klipte ilçedeki esnaf ve vatandaşlar da yer aldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Puan kaybı sonrası ortalığı karıştıracak sözler!
img

İspanyol devini satın alacak
img

Ünlü yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
97. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Bir isim törene resmen damga vurdu
Biri Filistinli diğeri İsrailli iki yönetmenin çektiği 'No Other Land' Oscar kazandı

"Ona baktığımda kardeşimi görüyorum ama o özgür değil"
Türkiye'de de satılan ünlü meyve suyu markası iflas bayrağını çekmek üzere

Türkiye'de çok satan ünlü meyve suyu markası iflas bayrağını çekti
Aziz Yıldırım'ın Nijerya için ürettiği dev gemi testleri başarıyla geçti

Aziz Yıldırım bir ülkeyi ihya edecek! Ürettiği gemi tüm testleri geçti
Aslıhan Gürbüz evinin önündeki manzarayı görünce çıldırdı: Bunlar geri zekalı, mağara insanı

Evinin önündeki manzara çıldırttı: Bunlar geri zekalı, mağara insanı
Kocaeli'de nereyi kazsalar gaz çıkıyor! Yine alevler yükseldi, bölge alarmda

Nereyi kazsalar gaz çıkıyor! Yine alevler yükseldi, bölge alarmda

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.