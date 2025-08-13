Sındırgı'da Deprem Sonrası Barınma İçin Konteynerler Yerleştirildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından barınma ihtiyacı olabilecek vatandaşlar için AFAD tarafından getirilen konteynerler bölgeye yerleştirildi.

Sındırgı ilçesindeki depremden etkilenen vatandaşlar için, AFAD acil yardım çalışmalarını sürdürüyor. Evleri ağır hasar gören vatandaşların geçici olarak barınabilmeleri amacıyla konteynerler, Sındırgı'ya getirildi. AFAD ekipleri, konteynerleri kısa süre içinde yerleştirerek kullanıma hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, vatandaşlara hasarlı binalara girmemeleri yönünde uyarılarını yinelerken, deprem sonrası ihtiyaçların karşılanması için bölgedeki yardım ve destek çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - BALIKESİR