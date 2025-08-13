Sındırgı'da Deprem Sonrası Barınma İçin Konteynerler Yerleştirildi

Sındırgı'da Deprem Sonrası Barınma İçin Konteynerler Yerleştirildi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD, evleri zarar gören vatandaşlar için konteynerler getirdi ve barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla yerleştirdi.

Sındırgı ilçesindeki depremden etkilenen vatandaşlar için, AFAD acil yardım çalışmalarını sürdürüyor. Evleri ağır hasar gören vatandaşların geçici olarak barınabilmeleri amacıyla konteynerler, Sındırgı'ya getirildi. AFAD ekipleri, konteynerleri kısa süre içinde yerleştirerek kullanıma hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, vatandaşlara hasarlı binalara girmemeleri yönünde uyarılarını yinelerken, deprem sonrası ihtiyaçların karşılanması için bölgedeki yardım ve destek çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
