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Sincik'te Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Semineri Düzenlendi

Sincik'te Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Semineri Düzenlendi
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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde okul müdürlerine Türkiye yüzyılı maarif modeli semineri verildi. Dört gün süren seminerde, müdürlere okullarda izlemeleri gereken yöntemler anlatıldı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde görev yapan okul müdürlerine Türkiye yüzyılı maarif modeli semineri verildi.

Adıyaman TOBB Yavuz Selim Ortaokulu Müdürü Nevzat Yiğit tarafından verilen seminere ilçede bulunan okulların müdürleri katıldı.

Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ev sahipliğinde yapılan ve dört gün süren seminerlerde müdürlerin okullarda izlemesi gereken yöntemler ve uygulamalar tek tek anlatıldı.

Seminerlerle ilgili bilgi veren Adıyaman TOBB Yavuz Selim Ortaokulu Müdürü Nevzat Yiğit, "Türkiye Yüzyılı maarif modeli irfan sahibi, aklı selim, Zevki Selim ve kalbi Selim Erdemli ve ahlaklı bireylerin yetişmesini önemsemektir. Sonuç odaklı bir anlayışın yerine beceri odaklı ve süreç odaklı bir eğitim anlayışı öne çıkarken başarının yanında mutlu ve huzurlu nesiller yetiştirmek amaçlanmaktadır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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