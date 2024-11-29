Sincik'te Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Semineri Düzenlendi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde görev yapan okul müdürlerine Türkiye yüzyılı maarif modeli semineri verildi.

Adıyaman TOBB Yavuz Selim Ortaokulu Müdürü Nevzat Yiğit tarafından verilen seminere ilçede bulunan okulların müdürleri katıldı.

Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ev sahipliğinde yapılan ve dört gün süren seminerlerde müdürlerin okullarda izlemesi gereken yöntemler ve uygulamalar tek tek anlatıldı.

Seminerlerle ilgili bilgi veren Adıyaman TOBB Yavuz Selim Ortaokulu Müdürü Nevzat Yiğit, "Türkiye Yüzyılı maarif modeli irfan sahibi, aklı selim, Zevki Selim ve kalbi Selim Erdemli ve ahlaklı bireylerin yetişmesini önemsemektir. Sonuç odaklı bir anlayışın yerine beceri odaklı ve süreç odaklı bir eğitim anlayışı öne çıkarken başarının yanında mutlu ve huzurlu nesiller yetiştirmek amaçlanmaktadır" diye konuştu. - ADIYAMAN