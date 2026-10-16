Sincik'te okulların eksikleri ve taşımalı eğitim Kaymakam başkanlığında görüşüldü

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde Ekim ayı eğitim değerlendirme toplantısı, Kaymakam Fatih Yıldız başkanlığında gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Tanrıverdi ve okul müdürlerinin katıldığı toplantıda, ilçedeki eğitim-öğretim faaliyetleri, akademik başarı düzeyi, okul güvenliği ve taşımalı eğitim sürecinde yaşanan sorunlar ele alındı. Eğitimde başarı seviyesinin yükseltilmesine yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı ortamlarda eğitim alabilmesi için okulların fiziki şartları, temizlik ve bakım ihtiyaçları da gündeme geldi. Eğitim-öğretim süreçlerinin daha verimli yürütülmesi, öğrencilerin akademik gelişimlerinin desteklenmesi ve okullardaki eksikliklerin giderilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar üzerinde duruldu.

İlçedeki eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılması ve mevcut sorunlara çözüm üretilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantı, değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı