Haberler

Sincik'te okulların eksikleri ve taşımalı eğitim Kaymakam başkanlığında görüşüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sincik'te okulların eksikleri ve taşımalı eğitim Kaymakam başkanlığında görüşüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde Ekim ayı eğitim değerlendirme toplantısı, Kaymakam Fatih Yıldız başkanlığında yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Tanrıverdi ve okul müdürlerinin katıldığı toplantıda okullardaki eksiklikler, okul güvenliği ve taşımalı eğitim sorunları ele alındı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde Ekim ayı eğitim değerlendirme toplantısı, Kaymakam Fatih Yıldız başkanlığında gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Tanrıverdi ve okul müdürlerinin katıldığı toplantıda, ilçedeki eğitim-öğretim faaliyetleri, akademik başarı düzeyi, okul güvenliği ve taşımalı eğitim sürecinde yaşanan sorunlar ele alındı. Eğitimde başarı seviyesinin yükseltilmesine yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı ortamlarda eğitim alabilmesi için okulların fiziki şartları, temizlik ve bakım ihtiyaçları da gündeme geldi. Eğitim-öğretim süreçlerinin daha verimli yürütülmesi, öğrencilerin akademik gelişimlerinin desteklenmesi ve okullardaki eksikliklerin giderilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar üzerinde duruldu.

İlçedeki eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılması ve mevcut sorunlara çözüm üretilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantı, değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi

Erdoğan imzaladı! Gece yarısı kritik koltuklara yeni isimler getirildi
Altında rüzgar tersine döndü

Altında rüzgar tersine döndü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal'ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı

Ne yaptın hocam? 6-0 sonrası dedikleri kriz çıkardı
Milyonları ilgilendiren 2027 bütçesi açıklandı! İşte dikkat çeken rakamlar

Milyonları ilgilendiren 2027 bütçesi açıklandı
ABD'li Yahudi profesör sinsi planı ifşa etti: Sırada Türkiye var

Yahudi profesör sinsi planı yayında ifşa etti: Sırada Türkiye var
9 çocuk sapkınların evinden kurtarıldı! İçeride yaşananlar kan dondurdu

9 çocuk sapkınların evinden kurtarıldı! İçeride yaşananlar kan dondurdu
Şevket Çoruh’tan Özgür Ozan sorusuna esprili yanıt: Öküz ölür, ortaklık bozulur

Rol arkadaşı soruldu! Şevket Çoruh: Öküz ölür, ortaklık bozulur
Adana'da iki genci öldüren alkollü sürücü tahliye edildi! Gassal baba: Kendi evladımı bana yıkattılar

Oğlunun cenazesini kendi elleriyle yıkadı! Alkollü sürücü serbest
84 yıllık rekorun ardından İstanbul'a bir uyarı daha

Kabus bitmedi! Selin altüst ettiği İstanbul'a korkutan haber