Sınava geç kalan kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

BİTLİS - Bitlis'te yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavına geç kalarak alınmayan kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı.

Bitlis Eren Üniversitesinde YKS Sınavına girecek olan Hira Nur Yalçın kimliğini unuttuğu için ve saat 10.00'da kapılar kapandığı için sınava dakikalar kala içeriye alınmadı. Hiranur'un annesi Zehra Yalçın ise kimliğimin unutan kızının sınava alınması için adeta görevlilere yalvardı. Ağlayarak feryat eden Zehra Yalçın, kızının sınava alınmamasından sonra uzun süre üniversitenin kapısından ayrılamadı. Dakikalarla sınavı kaçıran Hira Nur Yalçın ise bir yılının boşa gitmesi ve sınava girememesinden ötürü kısa süreli baygınlık geçirdi. Öte yandan, çocuklarını ve yakınlarını üniversite bahçesinde bekleyen vatandaşlar ise onlara Kuran-ı Kerim okuyarak destek oldular.