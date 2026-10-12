Sinan Özaraz, Van Barosu başkanlığına 392 oyla yeniden seçildi

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(VAN) - Van Barosu'nun 30'uncu Olağan Genel Kurulu'nda yapılan başkanlık seçiminde mevcut başkan Sinan Özaraz, 392 oy alarak yeniden seçildi. Özaraz, avukatların mesleki haklarını korumaya ve hak ihlallerine karşı mücadeleye devam edeceklerini belirterek, "barış ve demokratik toplum sürecini" savunacaklarını söyledi.

Van Barosu'nun 30'uncu Olağan Genel Kurulu kapsamında başkanlık seçimi yapıldı. Seçimde 392 oy alan Sinan Özaraz, yeniden baro başkanı oldu.

Sonuçların açıklanmasının ardından konuşma yapan Özaraz, demokratik bir seçim süreci yaşandığını kaydetti. Özaraz, baronun yeni dönemde mesleki hakların korunması ve toplumsal sorunlar karşısında sorumluluk üstlenmeye devam edeceğini ifade etti.

"VAN BAROSU MESLEĞİN ONURUNU KORUYAN BİR YERDE DURACAKTIR"

Avukatların çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çalışacaklarını söyleyen Özaraz, "Bizlerin seçilmiş olması yine net şunu gösteriyor ki Van Barosu, dün olduğu gibi bugünden sonra da avukatının yanında, mesleğin çalışma şartlarını iyileştiren tutumuyla mesleğin onurunu koruyan bir yerde duracaktır" dedi.

"HAKKI VE HUKUKU ELİNDEN ALINMAYA ÇALIŞILAN HERKESİN YANINDA OLACAĞIZ"

Baronun toplumsal meselelere ilişkin tutumuna da değinen Özaraz, barışın savunulması, demokratikleşme, Kürtçenin korunması ve hak ihlallerine karşı mücadelenin önemli olduğunu vurguladı. Özaraz, "Kürt'ün diline sahip çıkan bir yerde, kadının yanında, çocuğun yanında, yaşam alanı bulmadığı için yeni bir yaşam alanına kavuşmak için hayatını ortaya koyan ve zorlu mücadelede bir yaşam alanı bulmaya çalışan sığınmacının yanında, Kürt'ün yanında, Alevi'nin yanında, ezilenin yanında, hakkı ve hukuku elinden alınmaya çalışılan herkesin yanında olacağız" şeklinde konuştu.

Öldürülen Baro Başkanı Tahir Elçi'yi anan Özaraz, aynı kararlılık ve dirayetle hak ve hukuk mücadelesini sürdüreceklerini, kentin ve toplumun haklarını savunmaya devam edeceklerini belirtti.

Özaraz, Van Barosu'nun "barış ve demokratik toplum sürecini" savunduğunu belirterek, "Bugünden sonra da Sayın Abdullah Öcalan'ın başlattığı barış ve demokratik toplum sürecinin nihayete ermesi için tüm varlığıyla mücadele edecektir" dedi.

Özaraz, konuşmasının sonunda kendisine ve birlikte çalıştığı arkadaşlarına destek veren meslektaşlarına teşekkür etti.

Kaynak: ANKA