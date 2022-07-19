Simülasyonla İzmir Depremini Bir Kez Daha Yaşadılar

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen Sanal Gerçeklik Tabanlı Deprem Simülasyonu ile İzmirlilere deprem anında hayatta kalmayı sağlayacak eğitim programı başladı. 5 ila 7 şiddetindeki depremlerin deneyimlemesini sağlayan simülasyon sanal gerçeklik gözlüğüyle de senaryoyu tamamen gerçekçi kılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 Ekim 2020 İzmir depreminin ardından birçok çalışmayı hayata geçirdi. O çalışmalardan biri de İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen deprem simülasyonu. Sanal gerçeklik tabanlı bir sistem olan simülasyon, sanal gerçeklik gözlüğüyle de kullanıcıların gerçek bir deprem anını yaşamasını sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi, Buca Toros'ta bulunan Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde afet bilinci oluşturarak afetlere hazır toplum yaratmak için yurttaşlara bu kapsamda eğitim veriyor. Deprem kuşağında yer alan İzmir'de olası deprem anında yurttaşların kendilerini nasıl korumaları gerektiği, deprem öncesi ve sonrasında yapılacakları öğretiliyor.

DEPREMDE HAYATTA KALMANIN FORMÜLLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse, 30 Ekim İzmir depreminde büyük bir tecrübe edindiklerini söyledi. Bu depremin hemen arkasından çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik depremde yapılması gereken standart hareketleri ezberletici bir sanal gerçeklik tabanlı sistem tasarladıklarını belirten İsmail Derse, "Bilimin ışığından faydalanarak yurttaşlarımızı bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Olası bir afet anında hayatta kalabilmelerinin yollarını öğretiyoruz. Temel olan şey 'Çök, Kapan, Tutun!' Eğer enkaz altında kalmadıysa binadan kendini nasıl çıkaracak bu eğitimde bunları öğretiyoruz" dedi.

"AMACIMIZ EN AZ HASARLA KURTULMALARINI SAĞLAMAK"

İtfaiye Eğitim Şube Müdürü Serkan Korkmaz da Sanal Gerçeklik Tabanlı Deprem Simülasyonunun, üç senaryo ile kullanıcıların deneyimine sunulduğunu söyledi. Deprem öncesi, sırası ve sonrasında kazanılması gereken davranışların eğitimin içeriğini oluşturduğunu ifade eden Serkan Korkmaz, "Burada 7-12 yaş arası çocuklara yönelik deprem senaryosu da yapılıyor. Buna yönelik pedagojik uygunluk aldık. Katılımcıların deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında kendilerini nasıl koruyacaklarını anlatıyoruz. Deprem sırasında yapılması gerekenleri burada uygulamalı olarak yaptırıyoruz. Yurttaşların olası depremden en az hasarla kurtulmalarını sağlamalarını çalışıyoruz" diye konuştu.

DEPREM ANINI YAŞADILAR

Eğitim merkezinde 7-12 yaş arasında çocuklar 5, yetişkinler ise 7 şiddetine kadar deprem anını deneyimliyor.

Eğitime katılan üniversite öğrencilerinden Alim Çopur, "Çok heyecanlandım. Simülasyon olsa bile deprem anını yaşadım. İyi ki böyle bir uygulama yapıldı. Hem heyecanlandım, biraz da korktum" dedi.

Aleyna Sağlam da İzmir depremini yaşadığını belirterek, "Sanki o anların tekrarını yaşadım ama yapmam gerekeni de biliyordum. Çok gerçekçiydi. Hala kalbim hızla atıyor. O anda ne yaşadığımızı görüyoruz ve kendimi korumak için yapmamız gerekenleri öğreniyoruz. O an tek başımıza kalıyoruz. ve kendimizi korumak zorundayız. Bunu herkes yapmalı. Burada deneyimlemek de çok heyecanlıydı" diye konuştu.

Bayraklı depremini yaşayan Abdullah Kestel de uygulamayı son derece gerçekçi bulduğunu ifade ederek, "O günü yeniden yaşadım. Çok gerçekçiydi. Kendi evimin içinde olduğumu düşündüm. Çok şaşırdım, bir anda sallandı. Bu kadar gerçekçi olacağını beklemiyordum. Çok korktum, kendimi kastım. Bacağım kasıldı. Çok öğretici oldu" dedi.

Eğitim almak isteyenler İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na itfaiye.izmir.bel.tr adresi üzerinden başvuru yapabilir.

ANKA / Yerel