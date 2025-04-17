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Simav Kız İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Zeynep Naz Korkmaz, Türkiye Dördüncüsü Oldu

Simav Kız İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Zeynep Naz Korkmaz, Türkiye Dördüncüsü Oldu
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Simav Kız İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisi Zeynep Naz Korkmaz, Bolu'da düzenlenen 'Genç Nida' Hafızlık Yarışması Türkiye Finalleri'nde Ege Bölgesi birincisi olarak Türkiye dördüncüsü oldu. Kaymakam Bünyamin Karaloğlu, Korkmaz'ı makamında kabul ederek ödüllendirdi.

Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Türkiye genelindeki Kız İmam Hatip Liseleri arasında Bolu'da gerçekleştirilen Genç Nida" Hafızlık Yarışması Türkiye Finalleri'nde Türkiye dördüncüsü olan Simav Kız İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisi Zeynep Naz Korkmaz'ı ödüllendirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelindeki Kız İmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen "Genç Nida" Hafızlık Yarışmasında Ege Bölgesi birincisi olarak Bolu'da gerçekleştirilen Türkiye Finalleri'ne katılan ve Türkiye dördüncüsü olan Simav Kız İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisi Zeynep Naz Korkmaz, Kaymakam Bünyamin Karaloğlu tarafından makamında kabul edildi.

Başarılı öğrenciyi tebrik ederek kendisine hediye takdim eden Kaymakam Karaloğlu," Zeynep Naz Korkmaz'ı bu anlamlı başarısından dolayı gönülden kutluyor, emeği geçen öğretmenlerimize ve ailesine teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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